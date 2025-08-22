Das Ilmenauer Schwimmbad im Hammergrund steht am Wochenende ganz im Zeichen des Flossenschwimmens und Streckentauchens. Von Freitag bis Sonntag richtet die Tauchsportgemeinschaft des SV TU Ilmenau ihren traditionellen Sommerwettkampf aus. Erwartet werden rund 230 Sportler aus Jena, Pößneck, Weimar, Greiz und Erfurt, vom TC Harz und natürlich auch vom Gastgeber. Auf dem Programm stehen Strecken zwischen 25 und 800 Meter, Einzel- und Staffelwettbewerbe. Gleich der erste Wettkaapf, Freitag, 18 Uhr, wird einen Höhepunkt setzen. Über 200 Meter Flossenschwimmen will der amtierende Weltmeister Justus Mörstedt aus Weimar an den start gehen. Am Samstag und Sonntag beginnen die Wettkämpfe jeweils um 10 Uhr. Neben dem Sport wird aber auch die Geselligkeit groß geschrieben. So treffen sich die Teilnehmer Samstag zum Grillabend.