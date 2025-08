Wenn sich gerade einmal acht Gäste auf der Liegewiese tummeln, dann ist der finanzielle Aufwand größer als der Nutzen. Das zumindest ist das Fazit der Engagierten des Dietzhäuser Schwimmbadvereins. Schon seit Tagen ist die blaue Lagune des Haseltals, wie das Freibad auch genannt wird, geschlossen. Am vergangenen Wochenende standen die Türen auf, doch nicht mal ein Dutzend Wasserratten schaute vorbei. Was bleibt, ist die Hoffnung auf besseres Wetter. Wenn der Sommer noch einmal durchstartet, dann wollen die Dietzhäuser ihr Freibad auch über den 31. August hinaus offenlassen, kündigt Volker Seelig an. Erst am 15. September würde die Saison dann enden.