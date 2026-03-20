Auch im laufenden Schuljahr 2025/26 kann der Meininger Schwimmverein „Wasserfreunde“ mit großem Stolz auf die hervorragende Entwicklung seines Nachwuchses blicken. Im Rahmen der jährlichen Sichtung durch den Thüringer Schwimmverband wurde zahlreichen Talenten der E-Kader-Status anerkannt. Dieser wird an Kinder vergeben, die die vom Verband festgelegten Normzeiten auf ausgewählten Wettkampfstrecken erfüllen, athletische Tests bestehen sowie die erforderliche körperliche Eignung mitbringen. Von den 40 jungen Sportlern, die diesen Status erhielten, sind gleich 15 aus der Theaterstadt.