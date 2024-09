Schwimmen: Freibäder haben kühlen Saisonstart aufgeholt

Aus Erfurt wird zudem berichtet, dass es häufiger Probleme bei der Einhaltung der Hausordnung der Bäder gebe - etwa in Bezug auf Fotografier- und Filmverbote, zu weit ausgebreitete Liegebereiche oder mangelnder Aufsicht von Kindern. Auf ihr Fehlverhalten angesprochene Gäste zeigten sich immer häufiger uneinsichtig. "Letztlich geht es aber nur um ganz normale kleinere Zwischenfälle, die beim Aufeinandertreffen von Menschen entstehen können." Das Problem ziehe sich durch alle Nutzergruppen.

Durch Personalmangel kürze Öffnungszeiten

Eine Herausforderung sei die Suche nach geeignetem Personal, hieß es übereinstimmend. Der Mangel an Fachpersonal sei der Hauptgrund, warum gerade kleinere Bäder nur verkürzt öffnen könnten oder ganz schließen müssten, erklärt Steffen Schulze, Sprecher des Thüringer Landesverbands der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). "Nahezu jeder Badbetreiber sucht Rettungsschwimmer und Rettungsschwimmerinnen." Meist würden in Freibädern nur Saisonkräfte benötigt, offene Stellen würden daher oft von Studierenden oder volljährigen Schülern angenommen.

Größere Städte mit Hochschulen seien dabei im Vorteil, auf dem Land gestalte sich die Suche schwieriger. Eine Einschätzung, die etwa Bademeister Tino Schneider vom Waldbad Ilfeld teilt: "In diesem Jahr sind wir gut aufgestellt, aber das kann sich im kommenden Jahr schon wieder ändern."

Wieder mehr Schwimmunterricht

Gute Nachrichten gibt es in Hinblick auf die Schwimmausbildung für Kinder und Jugendliche, so Schulze: Die durch Schließungen während der Corona-Pandemie entstandenen Ausfälle würden langsam aufgeholt. Problematisch seien teilweise zu geringe Schwimmbad-Kapazitäten und die begrenzte Verfügbarkeit von ehrenamtlichen Helfern. "In vielen Teilen Thüringens gibt es für Schwimmkurse Wartezeiten von bis zu einem Jahr."

Der DLRG zufolge sind in diesem Jahr in Thüringen bisher vier Menschen ertrunken, zwei weniger als im Vorjahr. Tödliche Unfälle im Wasser ereigneten sich meist außerhalb bewachter Badestellen, die häufigsten Unfallursachen seien Leichtsinn und Selbstüberschätzung, so Schulze. "Wir raten daher dringend davon ab, an unbewachten Badestellen schwimmen zu gehen."