Im CamboMare waren einst alle Becken unbeheizt, bis sich in den 1970er Jahren die Badegäste für wärmeres Wasser einsetzten, wie Daniela Pletzer von der Betriebsleitung erläuterte. Wegen der Energiekosten sei ein Becken unbeheizt geblieben. An heißen Tagen sei dieses gut besucht. Wie das Naturgartenbad in Nürnberg handelt es sich um ein Edelstahlbecken, das sich in der Sonne erwärmt und die Wärme an das Wasser abgibt. "Nur an kalten Freibadtagen ist das Becken relativ leer", sagte Pletzer.