Der Meininger Schwimmverein „Wasserfreunde“ blickt auf ein außerordentlich erfolgreiches Wochenende beim 32. Adventsschwimmfest des SSV Erfurt Nord zurück. Schauplatz des erfolgreichen Wettkampfes war die Roland Matthes-Schwimmhalle.
Der Nachwuchs der Meininger Wasserfreunde trotzt starker Konkurrenz und sichert sich 32 Medaillen beim Erfurter Adventsschwimmfest. Wer konnte besonders glänzen?
