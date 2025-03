Schwimmen, 26. Gera-Masters: In einem Becken mit Olympioniken

Am 8. März fanden die 26. Internationalen Gera-Masters statt, bei denen 191 Teilnehmer aus 41 Vereinen an den Start gingen. Neben zahlreichen ambitionierten Masters-Schwimmern sorgten auch prominente Namen für ein hochkarätiges Teilnehmerfeld. Unter ihnen Stev Theloke, Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2000 in Sydney, sowie die 84-jährige Christel Schulz, die 1960 in Rom Bronze mit der gesamtdeutschen Freistilstaffel gewann.