Es ist wie in jedem Jahr, wenn das Datum für den Meininger Schwimmklassiker näher rückt. Der Countdown wird zurück gezählt, was in den Posts der Meininger Wasserfreunde in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Wochen natürlich Maskottchen HaiNo übernahm. Und in diesem Jahr ist der besonders nervös, ist die Wartezeit doch viel länger als sonst gewesen. Denn nicht wie üblich zum Start der Sommerferien sondern eben erst jetzt im August steigt der große Meininger Schwimmklassiker. HaiNo scharrt jedenfalls schon heftig mit den Flossen! Jetzt aber sind ja die Stunden gezählt bis zum Startschuss des 24-Stunden-Schwimmens. ️ Am Samstag geht es um 14 Uhr los, ab 11 Uhr kann sich vor Ort angemeldet werden. Das ist aber auch vorher schon online möglich. Geschwommen wird im Freizeitzentrum „Rohrer Stirn“ dann wieder genau 24 Stunden lang und Bahn um Bahn gesammelt und zusammengezählt.