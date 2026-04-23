Schwimmbäder: Saisonstart trotz Fachkräftemangel in Thüringer Freibädern

Ehrenamt als Rettungsanker – mit Grenzen

Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, greifen viele Bäder zunehmend auf Unterstützung durch Ehrenamtliche zurück. Die Rettungskräfte der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind inzwischen in vielen Freibädern unverzichtbar. Nach eigenen Angaben bildete der Landesverband Thüringen im vergangenen Jahr rund 390 Rettungsschwimmer aus, insgesamt engagieren sich etwa 3.000 Ehrenamtliche. Punktuelle Engpässe in Bädern könnten so bislang noch ausgeglichen werden, hieß es. Rettungsschwimmer ersetzen jedoch keine Fachkräfte. Sie verfügen nicht über eine vollständige Berufsausbildung als Fachangestellte für Bäderbetriebe. Langfristig sei diese Entwicklung daher keine Lösung.