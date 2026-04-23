Schwimmbäder: Saisonstart trotz Fachkräftemangel in Thüringer Freibädern

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen können die meisten Freibäder trotz des Fachkräftemangels wie geplant in die Sommersaison starten. In den vergangenen Jahren fehlten immer wieder Rettungsschwimmer und Bademeister, die den Betrieb absichern, sagte ein Sprecher des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister in Thüringen der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch sind zahlreiche Freibäder im Freistaat für den Saisonstart gut vorbereitet: Viele Betreiber haben frühzeitig vorgesorgt, sodass einem Start im Mai vielerorts nichts im Wege steht.