Schwimmbadfest: Plansch-Premiere in Föritztal

Trotz aller Wehmut blickte das Fest entschlossen nach vorn. Passend zum Jubiläumsjahr der Namensweihe von 1965 – das Bad trägt seitdem den Namen der deutschen Schwimmmeisterin Helga Voigt – wurde die nächste Stufe gezündet: die offizielle Initialzündung zur Gründung eines Schwimmbadvereins. Die Idee schlug ein wie eine Bombe, und die ausliegenden Listen füllten sich im Rekordtempo. Wer Lust hat, die Zukunft des Freibads mitzugestalten, kann sich in der Gemeindeverwaltung Föritztal melden. Weitere Infos folgen im nächsten Amtsblatt, so Steffen Breitung von der Gemeinde.