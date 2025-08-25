Schwimmbadfest: Plansch-Premiere in Föritztal

Die Sonne meinte es zwar nicht ganz so gut wie erhofft – doch die Bässe wummerten, das Wasser lockte und die Stimmung kochte: Das allererste Schwimmbadfest im Freibad Neuhaus-Schierschnitz wurde ein Volltreffer.
Das erste Schwimmbadfest in Neuhaus-Schierschnitz war ein voller Erfolg – mit Beats, Wasserspaß und dem Startschuss für einen neuen Schwimmbadverein.
Die Sonne meinte es zwar nicht ganz so gut wie erhofft – doch die Bässe wummerten, das Wasser lockte und die Stimmung kochte: Das allererste Schwimmbadfest im Freibad Neuhaus-Schierschnitz wurde ein Volltreffer.
Nach der Werbung weiterlesen
Am Freitagnachmittag strömten unzählige Gäste – von den kleinsten Wasserratten bis zu den erfahrensten Sonnenanbetern – aus nah und fern herbei, um eine unvergessliche Sommer-Sause zu erleben.
Den offiziellen Startschuss für die Mega-Party gab pünktlich um 15 Uhr Föritztals Bürgermeisterin Silke Fischer, tatkräftig unterstützt von ihrer ersten Beigeordneten Sabine Kohl und Daniela Lang. Doch der erste echte Gänsehautmoment gehörte einer Legende: Die Stammgäste des Freibads überraschten ihren Schwimmmeister Wieland Herpichböhm mit einem besonderen Dankeschön. Für seine jahrzehntelange Arbeit bekam er einen Sauerkirschbaum überreicht – behängt mit bunten Papierblüten, Symbol für die vielen farbenfrohen Erinnerungen im Freibad.
Seit 1991 ist Herpichböhm die gute Seele des Bades, inzwischen in seiner unglaublichen 35. Saison. Doch im Frühjahr 2026 heißt es Abschied nehmen: Dann hängt er die Badehose endgültig an den Nagel, um als quirliger Rentner neuen Hobbys nachzugehen. Und er geht nicht allein – auch sein langjähriger Wegbegleiter Frank, das vertraute Gesicht an der Kasse, verabschiedet sich. Zwei Originale sagen „Ciao“.
Trotz aller Wehmut blickte das Fest entschlossen nach vorn. Passend zum Jubiläumsjahr der Namensweihe von 1965 – das Bad trägt seitdem den Namen der deutschen Schwimmmeisterin Helga Voigt – wurde die nächste Stufe gezündet: die offizielle Initialzündung zur Gründung eines Schwimmbadvereins. Die Idee schlug ein wie eine Bombe, und die ausliegenden Listen füllten sich im Rekordtempo. Wer Lust hat, die Zukunft des Freibads mitzugestalten, kann sich in der Gemeindeverwaltung Föritztal melden. Weitere Infos folgen im nächsten Amtsblatt, so Steffen Breitung von der Gemeinde.
Natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz: Die Kids tobten auf der Hüpfburg des Kulturvereins Neuhaus-Schierschnitz, während die kreativen Damen vom SV 1920 Mupperg mit bunten Farben Kinderaugen zum Strahlen brachten. Für die Beats sorgte DJ Heiko Diller, und Heikos Foodtruck sowie der Janette-Imbiss lieferten die passenden Leckerbissen dazu.
So ging ein genialer Nachmittag voller Spiel, Spaß und Emotionen zu Ende – mit einer klaren Botschaft: Dieses Freibad ist weit mehr als nur ein Becken mit Wasser. Es ist das pulsierende Herz des Sommers in der Region.
Auch im jüngsten Gemeinderat unterstrich Bürgermeisterin Silke Fischer die Bedeutung eines Schwimmbadvereins. Ihr Wunsch: ein Modell ähnlich wie in Rauen-stein – „Es wäre schön, wenn sich der Bauhof im Winter ums Bad kümmert und der Verein im Sommer.“