Dieser Samstagsommertag straft wohl alle anderen Lügen, denn so schön war’s selten in dieser Saison. Für Schwimmmeister Mario Zerrenner im Erlauer Waldbad war es die schlechteste Saison überhaupt. Einige Pläne für dieses Jahr, wie die Boccia-Anlage mussten auf Eis gelegt werden, „weil ich alle drei Tage stundenlang auf dem Rasentraktor saß“, erzählt er. Die Badetage waren rar, der Besuch entsprechend mäßig. Doch an diesem Samstag Mitte August zählt nur eins: Es ist bestes Badewetter und Schwimmbadfest. Da erlebt eines der schönsten Freibäder Deutschlands Hochkonjunktur. Und vor allem die jüngeren Wasserratten haben viel Spaß. Ob die Glitzertattoos wohl halten werden, die gerade von Kathleen Schmidt und anderen Helfern an der Kreativstrecke aufgetragen werden? Egal. Und Schiffchen basteln oder Blumenstecker, am Glücksrad drehen und Preise gewinnen – für die Kinder gibt es einiges am Wasser zu erleben. Mit Mikro ist Mario als Neptun unterwegs, moderiert und erzählt, was ihm im und an den Schwimmbecken auffällt, ruhig und entspannt und mit Humor, wie ihn alle kennen und mögen. Neptun hat viel zu tun, denn der Bedarf der jungen Besucher, getauft zu werden, ist groß. Da wird Lilli zur Schnellen Scholle, und Max zur Glubschäugigen Forelle und so geht es locker vom Hocker. Mit dem Hocker wird so mancher dann ins Becken geschockt, nicht bevor er den Becher mit Roter Grütze und Vanillesoße ausgeschleckt hat. Die Erlauer sind da human, auf ekliges Gemisch verzichten sie. Mordsgaudi für Täuflinge und Zuschauer ist das Ritual allemal. Natürlich bekommt jeder seine Taufurkunde. Neptun hat dafür seine Nixen.