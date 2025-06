In der Ortschaftsratssitzung von Großbreitenbach am vergangenen Mittwoch verständigten sich die Räte darauf, den ersten drei Badegästen zur Saisoneröffnung im Großbreitenbacher Schwimmbad eine Zehner-Karte zu übergeben. Für die Eröffnung hatte man sich Freitag, den 13. Juni, ausgesucht. Kein schlechter Tag mit Blick in die Sonne und dem sauberen Wasser im größten Schwimmbad Südthüringens. Gleichzeitig öffnete auch das zweite Bad der Landgemeinde in Altenfeld.