Das Sonneberger Freibad Baxenteich feiert seinen 100. Geburtstag. Die Geschichte des Bades ist wechselvoll, beginnt mit einem Badeteich für Schüler, führt über das Engagement eines Sportvereins zur Übernahme durch die Stadt. In jedem Jahrzehnt waren große Herausforderungen zu meistern, um das Freibadvergnügen erhalten zu können. „Die Sonneberger erinnern sich heute an die vielen schönen Geschichten, die sie mit ihrem Schwimmbad verbinden. Dazu sei auch über die Menschen geredet, die sich mit aller Kraft dafür eingesetzt haben. Ich denke da besonders an den Turn- und Sportverein, dem wir ja auch das Gesellschaftshaus und die ersten Feuerwehrleute verdanken“, sagt der Leiter der Stadtwerke Steffen Hähnlein. Auch die Sonneberger Stadträte und die Verwaltung haben sich für das bad eingesetzt, auch wenn der Wind nicht günstig wehte. Steffen Hähnlein hat die Geschichte des Bades erforschen lassen. Akten des Stadtarchivs Sonneberg liefern sehr interessante Einblicke.