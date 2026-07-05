Die jüngsten Badegäste lassen sich nicht lange bitten. Noch ehe die Eröffnungsworte gesprochen sind, toben sie durchs Planschbecken. Endlich ist das Waldschwimmbad in Plaue wieder geöffnet. Rund ein Jahr dauerte die Modernisierung. Nun begrüßen 20 Grad Luft- und 22 Grad Wassertemperatur die Gäste. Viele Neugierige sind gekommen, um zu schauen, wie sich ihr modernisiertes Bad präsentiert. So mancher hat gleich die Badesachen dabei.