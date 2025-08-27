Musste eine Gruppe internationaler Freibadbesucher das große Schwimmbecken im Ilmenauer Bad verlassen, weil sie nicht deutsch sind? Das vermutet zumindest einer der Betroffenen. Er schildert in einem Facebookpost das Geschehen aus seiner Sicht und wirft den Rettungsschwimmern diskriminierendes, gar rassistisches Verhalten vor. Der Post ist in der TU-Ilmenaugruppe zu lesen, war auch zeitweilig in einer weiteren Ilmenaugruppe zu finden. Er ist in Englisch verfasst, wurde aber automatisch ins Deutsche übersetzt.