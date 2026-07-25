Ilmenau (dpa/th) - Unbekannte haben bei einem Einbruch in ein Naturbad in Ilmenau wenig erbeutet, aber einen Schaden von mehreren tausend Euro verursacht. Die Einbrecher zogen in der Zeit zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und etwa 13.30 Uhr am Freitag mit Wechselgeld und Getränken im Wert von elf Euro davon, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt. Den Angaben zufolge versuchten die Täter zunächst gewaltsam, eine Tür zum Imbiss zu öffnen. Dies misslang, sodass sie eine weitere Tür aufbrachen. Die Polizei sucht nach den Einbrechern.