Wirkliche Abkühlung konnte sich das feiernde junge Volk am Bierausschank nur mit kalten, meist alkoholfreien Drinks verschaffen. Rechtzeitig war am Samstag der Badebereich zur nächtlichen Beachparty sauber und sicher mit einem Bauzaun abgesperrt, sodass kein Gast leichtfertig ans Schwimmbecken gelangen konnte. Der weitläufige Platz mit Blick auf das Wasser reichte für mehr als ein halbes tausend feiernder Leute locker aus.