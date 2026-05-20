Schwimmausbildung: Bayern stampft Seepferdchen-Förderprogramm wieder ein

Förderprogramm für Vorschulkinder und Erstklässler

Das Förderprogramm "Mach mit – Tauch auf!" gibt es seit dem Kindergartenjahr 2021/2022 und hat zum Ziel, Kinder und Familien mit 50-Euro-Gutscheinen für den Erwerb des Seepferdchens zu motivieren. Es wurde damals auch als Folge der Corona-Pandemie ins Leben gerufen. Die zunächst befristete Aktion wurde später verstetigt. Alle Vorschulkinder und Erstklässler erhielten seither einen Gutschein für einen Schwimmkurs, der zum Erwerb des "Seepferdchens" führt.