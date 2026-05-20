Schwimmausbildung: Bayern stampft Seepferdchen-Förderprogramm wieder ein

München (dpa/lby) - Nach nur fünf Jahren stampft die bayerische Staatsregierung ihr mäßig erfolgreiches Schwimmförderprogramm zum Ende des laufenden Kindergartenjahres wieder ein. "Die Gutscheine des laufenden Aktionsjahres 2025/2026 bleiben unverändert gültig und können für alle Kurse angenommen werden, bei denen mindestens eine Unterrichtseinheit im Zeitraum zwischen dem 1. August 2025 und dem 31. August 2026 stattfindet", teilte eine Sprecherin des Innenministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.