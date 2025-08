Schwarz geht seinen eigenen Weg

Anders als Wellbrock und Märtens ist Schwarz nicht in der Magdeburger Trainingsgruppe von Bundestrainer Bernd Berkhahn. Er arbeitet schon lange mit Coach Emil Guliyev zusammen und trainiert in Hannover. "Er hat eine andere Philosophie als Bernd", sagte Schwarz. In Singapur zeigte er, dass auch sein Weg erfolgreich sein kann.