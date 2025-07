Singapur - Sven Schwarz hat bei der Schwimm-WM die Silbermedaille über 800 Meter Freistil gewonnen. Er feierte damit den größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Schwarz schlug in Singapur nach 7:39,96 Minuten an. Damit musste er sich nur dem souveränen Sieger Ahmed Jaouadi aus Tunesien (7:36,88 Minuten) geschlagen geben. Bronze sicherte sich der deutsche 400-Meter-Weltmeister Lukas Märtens in 7:40,19 Minuten.