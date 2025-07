Schwimm-WM in Singapur Märtens "ganz entspannt": Deutsches Duo hat Medaillenchancen

Schwarz: "Keiner wollte die Karten so richtig auf den Tisch legen"

"Es war so ein bisschen anschnuppern. Mal gucken, was die anderen so machen", analysierte der zweite deutsche Hoffnungsträger Sven Schwarz die Rennen. "Keiner wollte die Karten so richtig auf den Tisch legen." Mit Blick auf Ahmed Jaouadi, der als Schnellster ins Finale am Mittwoch (13.02 Uhr MESZ) einzog, ergänzte er: "Außer der Tunesier im Vorlauf vor uns."