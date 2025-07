Schwimm-WM in Singapur Dreckiges Wasser bei WM: Coach kritisiert Absage-Zeitpunkt

Singapur - Bundestrainer Bernd Berkhahn hat die sehr kurzfristige Verschiebung des Freiwasserrennens seiner Schwimmerinnen bei der WM kritisiert. "Warum so eine Meldung erst so spät in der Nacht veröffentlicht wird, kann ich nicht nachvollziehen", sagt der 54-Jährige in Singapur.