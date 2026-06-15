Schwimm-Wettbewerb: Saarländer schwimmt in Rekordzeit um Manhattan

Gleichzeitig setzte sich Waschburger damit auch an die Spitze der bislang schnellsten Schwimmer der sogenannten Triple Crown: Neben dem "20 Bridges Swim" muss man dafür den Ärmelkanal zwischen Frankreich und England und den Catalina Channel zwischen Catalina Island und dem kalifornischen Festland durchschwommen haben. Waschburger schaffte all das in einer Gesamtzeit von rund 20 Stunden und 15 Minuten - schneller als jeder andere Schwimmer in der Geschichte der Wettbewerbe.