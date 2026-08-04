Paris - Klara Bleyer hat in Paris ihre zweite Medaille bei den Europameisterschaften im Synchronschwimmen gewonnen. Einen Tag nach dem zweiten Platz in der Freien Kür des Solowettbewerbs holte die Bochumerin im Finale der Technischen Kür des Solowettkampfes Bronze. Mit 258,0400 Punkten musste sie sich lediglich der neuen Europameisterin Iris Tio Casas aus Spanien und der Belarussin Wasilina Chandoschka von den Neutralen Athleten geschlagen geben. Die beiden Sportlerinnen trennten lediglich 0,2433 Punkte, während Bleyer 5,5850 Zähler Rückstand hatte.