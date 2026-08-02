Schwimm-EM Versöhnung trotz Hindernissen? Wellbrocks Paris-Rückkehr

Immerhin: Tanker gibt es in der Seine nicht und nicht nur deshalb ist Wellbrock mit Blick auf die Sauberkeit diesmal zuversichtlich. Eine Bekannte von ihm sei in dem Abschnitt, in dem diesmal die Rennen stattfinden, zuletzt im Wasser gewesen. Auch Tage danach ging es ihr laut Wellbrock noch gut. Das macht Mut.

Anders als seine Teamkollegen Klemet, Liebmann und Isabel Gose startet Wellbrock diesmal in der zweiten vollen WM-Woche nicht im Becken. Er fliegt direkt nach den Freiwasser-Wettkämpfen nach Los Angeles und nimmt dort an einem Wettkampf teil - als Test für die Olympischen Spiele 2028 in der kalifornischen Stadt. "Das ist eine große Chance, die ich mir nicht entgehen lassen will."