Schwimm-EM Versöhnung trotz Hindernissen? Wellbrocks Paris-Rückkehr

Paris - An Paris hat Florian Wellbrock ganz bittere Erinnerungen. Bei den Sommerspielen vor zwei Jahren erlebte der Olympiasieger von 2021 dort eine Enttäuschung nach der nächsten. Schwer geschlagen stieg er damals nach dem Freiwasserrennen aus der Seine. An diesem Dienstag springt er erneut in den Fluss, der sich am Eiffelturm vorbei quer durch die französische Hauptstadt zieht. Es könnte eine kleine Versöhnungs-Mission mit der Stadt der Liebe werden, doch vor den Europameisterschaften lief längst nicht alles nach Plan.