Paris - Die deutschen Wasserspringer bejubeln am zweiten Tag der Europameisterschaften in Paris die erste Medaille. Im Synchron-Wettbewerb vom Turm holten sich die Berlinerinnen Pauline Pfeif und Elena Wassen Silber. Mit 298,20 Punkten mussten sie den britischen Favoritinnen Maisie Bond und Lois Toulson mit 1,86 Zählern Rückstand den Sieg überlassen. Rang drei sicherten sich die Ukrainerinnen Xeniia Bailo und Sofiia Vysttavkina, die 13,86 Punkte Rückstand auf die Siegerinnen hatten.