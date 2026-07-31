Paris - Die Europameisterschaften der Wasserspringer sind mit einer herben Enttäuschung aus deutscher Sicht gestartet. Das Quartett Lena Hentschel, Moritz Wesemann (beide 3-Meter-Brett), Pauline Pfeif und Jordan Eikermann (beide Turm) kam im Mixed-Wettbewerb mit lediglich 319,20 Punkten nur auf Rang sieben. Den ersten Titel der EM-Tage von Paris sicherte sich Italien (410,60) vor den Neutralen Athleten aus Russland (385,80) und der Ukraine (368,20).
Schwimm-EM Enttäuschung zum EM-Start: Mixed-Springer nur Siebte
dpa 31.07.2026 - 15:56 Uhr