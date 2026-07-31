Vom ersten Sprung weg, den Lena Hentschel völlig verpatzte, war das eigentlich mitfavorisierte, extrem erfahrene deutsche Team in der Verfolgerrolle und hatte praktisch nach Wesemanns ebenfalls unsauber vorgetragenen Sprung schon nicht mehr die Chance, den zweiten Platz der vorjährigen Titelkämpfe zu wiederholen. Pauline Pfeif sorgte mit ihrem Sprung vom Turm zwar noch einmal für etwas Hoffnung, doch Eikermann und das Synchron-Duo patzten ebenfalls, so dass nur der enttäuschende siebte Rang von neun Nationen übrig blieb.