Paris - Die erste Entscheidung der Schwimm-EM der Frauen wird am Dienstag ohne deutsche Beteiligung über die Bühne gehen. Wie der deutsche Verband mitteilte, ist nach Lea Boy nun auch Leonie Märtens erkrankt und kann über 10 Kilometer in der Seine nicht starten. "Das ist nicht das, was wir uns erhoffen. Und wir haben nicht die Leistungsbreite, dass wir jemand für das Zehn-Kilometer-Rennen nachnominieren können", sagte Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn.