Narbonne - Zum Start einer erneuten Hitzewelle in Frankreich spitzt sich die Waldbrandgefahr im Süden des Landes zu. Die Präfektur des Departements Pyrénées-Orientales kündigte am Abend die Evakuierung von 5.000 Menschen aus Ortschaften in einem Gebirgsmassiv westlich von Perpignan an, wo Feuerwehrkräfte gegen ein sich ausbreitendes Feuer kämpften. 1.650 Hektar Fläche wurden bereits von den Flammen in Mitleidenschaft gezogen und ein Anwohner und ein Feuerwehrmann wurden lebensgefährlich verletzt, wie der Sender BFMTV berichtete.