Ukraine-Krieg: China in einer Schlüsselrolle

Bei der Reise in Begleitung einer großen Delegation von Top-Managern geht es aber nicht nur um die Wirtschaft. Merz erhofft sich auch mit Blick auf die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs Unterstützung von China. "Wenn Xi Jinping Putin morgen sagen würde, hör' das auf, dann muss er übermorgen aufhören", sagte der Kanzler am Montag bei der dpa-Chefredaktionskonferenz. Er verwies darauf, dass China Russland nach wie vor durch das Beziehen von Öl und Gas und durch Technologielieferungen unterstütze.