Schwieriger Besuch: Merz in China eingetroffen - Gespräch mit Präsident Xi

2. Risiko-Minderung statt Entkopplung von China

Die Abhängigkeit von China ist vor allem bei Rohstoffen groß. So kontrolliert China 90 Prozent der Verarbeitung von sogenannten seltenen Erden, die für die Produktion von Handys, Laptops oder Elektromotoren benötigt werden. Merz will nun ein breiteres Netzwerk von Partnerländern Deutschlands schaffen und reiste deswegen - anders als seine Vorgänger Angela Merkel (CDU) und Olaf Scholz - noch vor China nach Indien. Was Merz aber nicht will, ist eine Entkopplung von der zweitstärksten Wirtschaftsmacht hinter den USA: "Mit einer solchen Politik würden wir uns ins eigene Fleisch schneiden."