Wer durch Ilmenau und seine Ortsteile fährt, begegnet ihnen auf Schritt und Tritt: Rathäusern, Sportstätten, Dorfgemeinschaftshäusern oder Feuerwehrgebäuden. Insgesamt gehören der Stadt mehr als 180 Gebäude. Um deren Verwaltung, Unterhaltung und Entwicklung kümmert sich seit dem 1. September Jan Schimunek. Der 49-Jährige hat die Leitung des Amtes für Gebäude und Liegenschaften übernommen und sieht sich gleich mit einer Reihe anspruchsvoller Aufgaben konfrontiert.
Neuer Amtsleiter 180 Gebäude, ein Kostenschock und viele heikle Fragen
Danny Scheler-Stöhr 07.10.2026 - 17:00 Uhr