Wer durch Ilmenau und seine Ortsteile fährt, begegnet ihnen auf Schritt und Tritt: Rathäusern, Sportstätten, Dorfgemeinschaftshäusern oder Feuerwehrgebäuden. Insgesamt gehören der Stadt mehr als 180 Gebäude. Um deren Verwaltung, Unterhaltung und Entwicklung kümmert sich seit dem 1. September Jan Schimunek. Der 49-Jährige hat die Leitung des Amtes für Gebäude und Liegenschaften übernommen und sieht sich gleich mit einer Reihe anspruchsvoller Aufgaben konfrontiert.