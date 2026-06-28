Schwierige Bedingungen Wind und Hitze erschweren Löscharbeiten in Gohrischheide

Zeithain - Bei dem Brand in der Gohrischheide bleibt die Lage angespannt. "Wir bekommen ab Mittag ungünstige Witterungsbedingungen", sagte Zeithains Bürgermeister Mirko Pollmer (parteilos). Es werde mit steigenden Temperaturen und böigen Winden gerechnet, zum Teil steige angesichts der Temperaturen die Technik teilweise aus, so Pollmer. "Das macht die Sache natürlich wesentlich komplizierter." Die Einsatzkräfte vor Ort hofften auf Regen für eine Entspannung. "Nur müssen wir die Zeit bis dahin überbrücken und das Feuer in dem eingegrenzten Bereich halten."