München - Nehemiah Kipyegon aus Kenia und Asmare Beyene Assefa haben den Marathon in München gewonnen. Debütant Kipyegon kam am Olympiastadion in 2:10:02 Stunden ins Ziel und bejubelte einen Start-Ziel-Sieg. Die schlechten, nasskalten Wetterbedingungen in der zweiten Rennhälfte verhinderten die avisierten schnelleren Zeiten von unter 2:10 Stunden.