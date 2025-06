Kaum zu glauben – aber die Familie Thomas Manns hat über drei Ecken auch Spuren am Meininger Theater hinterlassen: Gertrude Hedwig Anna Pringsheim geborene Dohm (sie wird 1855 in Berlin geboren und stirbt 1942 in Zürich) war als Schauspielerin eine Zeit lang am Meininger Hoftheater engagiert. Dreißig Jahre später, als 1905 ihre Tochter Katia heiratete, wurde sie zur Schwiegermutter von Thomas Mann.