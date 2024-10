Schwerverletzte: Rettungshubschrauber fliegt wegen Unfällen am Wochenende

Meuselwitz/Breitenworbis (dpa/th) - In mindestens zwei Fällen kamen Hubschrauber am Wochenende zur Rettung Schwerverletzter zum Einsatz. Die Helfer aus der Luft flogen laut Polizei einen 16-Jährigen in Krankenhaus, der sich am Samstag in Meuselwitz (Altenburger Land) schwere Verletzungen zugezogen hatte. Der junge Fahrradfahrer stieß demnach mit einem Auto zusammen. Der 55-jährige Fahrer blieb unverletzt.