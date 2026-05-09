Schwerverletzte nach Unfall: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß bei Stammham

Stammham (dpa/lby) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall nahe Stammham (Landkreis Eichstätt) schwer verletzt worden. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.
Ein 46-Jähriger ist mit dem Auto unterwegs. Auf einmal verliert er die Kontrolle. Dann kracht es.
Stammham (dpa/lby) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall nahe Stammham (Landkreis Eichstätt) schwer verletzt worden. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, wie die Polizei mitteilte.
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Das Auto eines 46-Jährigen geriet demnach aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer den Angaben zufolge die Kontrolle und schleuderte frontal gegen das entgegenkommende Auto einer 49-Jährigen.
Der 46-Jährige sei bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Sein ebenfalls schwer verletzter Beifahrer wurde laut den Angaben der Polizei mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 49-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde demnach leicht verletzt in eine Klinik transportiert. An beiden Autos entstand den Angaben zufolge Totalschaden.