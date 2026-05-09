Schwerverletzte nach Unfall: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß bei Stammham

Der 46-Jährige sei bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Sein ebenfalls schwer verletzter Beifahrer wurde laut den Angaben der Polizei mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die 49-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde demnach leicht verletzt in eine Klinik transportiert. An beiden Autos entstand den Angaben zufolge Totalschaden.