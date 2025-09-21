Schwerverletzte in Eisfeld: Männer zwischen Traktor und Transporter eingeklemmt

Ein 56-jähriger und ein 60-Jähriger befuhren den Wertstoffhof mit ihrem Mercedes Sprinter, stiegen aus und wollten gemeinsam die Heckklappe öffnen. Ein hinter ihnen mit seinem Traktor einfahrender 49-jähriger übersah die Männer aus bisher ungeklärten Gründen auf den Sprinter auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Hierbei wurden die zwei zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt.