Schwerverletzte in Eisfeld Männer zwischen Traktor und Transporter eingeklemmt

Auf dem Gelände des Wertstoffhofes in Eisfeld sind am Freitag zwei Männer schwer verletzt worden. Ein Traktorfahrer hatte die beiden offenbar übersehen.

 
Männer zwischen Traktor und Transporter eingeklemmt
Die Einsatzkräfte brachten die zwei Schwerverletzten in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Ein 56-jähriger und ein 60-Jähriger befuhren den Wertstoffhof mit ihrem Mercedes Sprinter, stiegen aus und wollten gemeinsam die Heckklappe öffnen. Ein hinter ihnen mit seinem Traktor einfahrender 49-jähriger übersah die Männer aus bisher ungeklärten Gründen auf den Sprinter auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Hierbei wurden die zwei zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt.

Nach erster intensiver medizischer Behandlung vor Ort wurden beide ins Klinikum Coburg gebracht. Ein Rettungshubschrauber war auch im Einsatz. Lebensbedrohliche Verletzungen zogen sie sich nach Angaben der Polizei nicht zu. Der 49-jährige Traktorfahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Rahmen eines Verkehrsunfalls verantworten.