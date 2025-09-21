Ein 56-jähriger und ein 60-Jähriger befuhren den Wertstoffhof mit ihrem Mercedes Sprinter, stiegen aus und wollten gemeinsam die Heckklappe öffnen. Ein hinter ihnen mit seinem Traktor einfahrender 49-jähriger übersah die Männer aus bisher ungeklärten Gründen auf den Sprinter auf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Hierbei wurden die zwei zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt.
Schwerverletzte in Eisfeld Männer zwischen Traktor und Transporter eingeklemmt
Redaktion 21.09.2025 - 09:17 Uhr