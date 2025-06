Zeulenroda (dpa/th) - Im Streit mit ihrem Partner hat eine Frau in Ostthüringen zum Schwert gegriffen und den Mann verletzt. Das Paar hatte in der Nacht zu Samstag in Zeulenroda gemeinsam getrunken, wie die Polizei berichtete. Dann sei es zum Streit gekommen, der schnell eskalierte. Der Mann habe zunächst die Frau ins Gesicht geschlagen. Daraufhin nahm diese ein Schwert und versetzte ihrem Partner einen Hieb, wie es weiter hieß. Er wurde mit einer Verletzung am Arm im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.