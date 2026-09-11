Schwert-Attacke: Ermittlungen gegen 15-Jährige nach Schulangriff in Schweden

Fagersta - Im Fall eines tödlichen Schwert-Angriffs an einer Schule in Schweden ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen eine 15-Jährige wegen des Verdachts auf Vorbereitung zum Mord. "Sie hat sich in derselben Online-Umgebung aufgehalten wie der Mann, der wegen des Verdachts auf Mord und versuchten Mord im Zusammenhang mit der Tat an der Schule in Fagersta in Untersuchungshaft sitzt", teilte die Staatsanwaltschaft mit. In den Ermittlungen zu dem Angriff, bei dem eine 17-Jährige starb, seien "umfangreiche Chatverläufe" entdeckt worden, in die mehrere junge Menschen involviert gewesen seien.