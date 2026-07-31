Mühlhausen (dpa/th) - Ein Kind ist in Mühlhausen aus dem Fenster gestürzt und hat dabei schwerste Verletzungen erlitten. Das Mädchen stürzte am Donnerstagabend aus der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde sie zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus geflogen. Wie es zu dem Sturz kam, sei Gegenstand der Ermittlungen. Zuvor hatte die "Thüringische Landeszeitung" berichtet.