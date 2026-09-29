Dresden (dpa/sn) - Bei Kontrollen in Friseursalons und Kosmetikstudios in Sachsen haben Zollermittler rund 60 Verdachtsfälle auf Schwarzarbeit entdeckt. Geprüft wurden nach Angaben des Hauptzollamts Dresden 40 Friseursalons und 20 Kosmetikstudios in zehn sächsischen Städten - darunter Dresden, Leipzig, Görlitz und Bautzen - sowie mehrere Landkreise. Die Ermittler der Finanzkontrolle Schwarzarbeit prüfen nun unter anderem 24 Fälle von Verstoß gegen das Mindestlohngesetz sowie 17 Verstöße gegen geltende Bestimmungen zur Beschäftigung von Ausländern, heißt es weiter.