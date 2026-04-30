Schwerpunktkontrolle in Bayern: Polizei stellt 6.812 Verstöße von Zweiradfahrern fest

München (dpa/lby) - Bei etwa jeder zweiten Kontrolle von Motorrad- und anderen Zweiradfahrern hat die bayerische Polizei im Rahmen einer eintägigen Schwerpunktaktion Verstöße festgestellt. Konkret wurden am 28. April bei rund 13.400 Kontrollen 6.812 Missstände geahndet, teilte das Innenministerium in München mit. Darunter waren 604 Rotlichtmissachtungen, 616 Verstöße wegen Ablenkung (etwa durch die Nutzung eines Handys im Straßenverkehr) und 344 Verstöße gegen die Verkehrstüchtigkeit (etwa durch Alkohol- oder Drogen im Straßenverkehr).