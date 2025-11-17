Schwerpunkteinsatz: Bundespolizei beschlagnahmt 300 gefährliche Gegenstände

Angriff von hinten mit Nagelschere

Ein Beispiel dafür, wie auch vermeintlich ungefährliche Gegenstände als Tatwaffe dienen können, bot sich den Beamten laut einer Mitteilung am Düsseldorfer Hauptbahnhof dar. Dort stießen Einsatzkräfte den Angaben zufolge auf einen Mann mit erheblichen Verletzungen am Nacken. Später habe sich herausgestellt, dass er in einer S-Bahn unvermittelt mit einer Nagelschere in den Nackenbereich gestochen worden sei. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger wurde laut Bundespolizei später festgenommen.