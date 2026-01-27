Bis der Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Schwarza in Sack und Tüten ist, wird es noch eine Weile dauern, bestätigt Bürgermeister Marco Rogowski. Auch wenn damit die offizielle Arbeitsgrundlage für dieses Jahr noch fehlt, gibt es Pläne und Vorhaben, die auf der Agenda stehen und solche, die noch nicht zu Ende gedacht sind. „Die größten Brocken sind der Ausbau der kommunalen Straße Bubental und die Errichtung eines Tante Enso-Supermarktes“, hob der Bürgermeister hervor.