Die Helios Fachkliniken Hildburghausen laden anlässlich des Welt-Schlaganfall-Tages vom 29. Oktober am Montag, den 26. Oktober, ab 16 Uhr zu einem kostenlosen Schwerpunktabend im Krankenhaushauptgebäude ein (Hörsaal, Eisfelder Straße 41). „Zunächst kann eine individuelle Risikoanalyse mit Messung von Blutzucker und Blutdruck sowie einer Ultraschalluntersuchung mehrerer Halsgefäße zur Abschätzung des Arterioskleroserisikos durchgeführt werden. Dabei unterstützt Apothekerin Eva-Maria Löhner, Inhaberin der Apotheke am Markt in Hildburghausen“, heißt es in der Ankündigung.