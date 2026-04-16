Schwergewitter: Deutsche Unternehmen stark hagelgefährdet

München - Deutsche Unternehmen werden nach einer Analyse der Allianz gemessen an der vergleichsweise kleinen Landfläche überdurchschnittlich schwer von Hagelschäden getroffen. Deutschland steht laut Berechnungen des Unternehmensversicherers Allianz Commercial in der Rangliste der von 2016 bis 2025 am schwersten von Hagel getroffenen Länder mit einem Anteil von vier Prozent an den Schäden auf Platz fünf hinter den USA, Frankreich, Kanada und Spanien. Aus diesen fünf Ländern kamen zusammen demnach fast 90 Prozent aller Hagelschadenmeldungen.