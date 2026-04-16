Schwergewitter: Deutsche Unternehmen stark hagelgefährdet

Hagel wird gefährlicher

Das liegt nicht nur daran, dass es in Nordamerika und Europa vergleichsweise häufig hagelt, sondern auch an der sogenannten Versicherungsdichte: Die Allianz hat viele Kunden auf beiden Erdteilen, in Asien und Afrika ist der Anteil der gegen Naturkatastrophen versicherten Firmen dagegen erheblich niedriger. Doch dies ist nicht alles: Nach Daten von Rückversicherern aus den vergangenen Jahrzehnten steigen im langfristigen Trend die durch Schwergewitter verursachten Schäden, da die Unwetter sowohl an Häufigkeit als auch an Intensität zugenommen haben. "Wir gehen davon aus, dass die Schäden weiter steigen werden", sagt Michael Bruch, Leiter der globalen Risikoberatung bei Allianz Commercial.