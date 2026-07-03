Ein Fohlen der Rasse Schweres Warmblut springt mit seiner Mama wieder munter auf der Weide hinter dem Dorf Richtung Gerthausen umher. Ein samtbraunes Fell, weiße Fesseln an den Hinterläufen und eine kleine weiße Blume auf der Stirn kennzeichnen das Pferdchen. Estera – der Namen kommt aus dem Persischen und bedeutet Stern – wurde am 29. März, einem Sonntag, geboren. Mutter Estefania ist neun Jahre alt und führt nun ihr fünftes Fohlen – es ist jedoch ihr erstes Stutfohlen.