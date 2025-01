Vachdorf (dpa/th) - Unbekannte haben in Vachdorf in Schmalkalden-Meiningen elf Anhängerzugvorrichtungen von einem Landmaschinenhandel gestohlen. Die Tat soll sich im Zeitraum vom 20. Dezember 2024 bis Montagmittag ereignet haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.