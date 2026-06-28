Schwerer Zusammenstoß: Toter bei Verkehrsunfall im Saale-Holzland-Kreis

Stadtroda (dpa/th) - Ein Mann ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Saale-Holzland-Kreis gestorben und mehrere andere Menschen sind dabei teils schwer verletzt worden. Ein 63 Jahre alter Mann war am Samstagmorgen laut Polizei mit seinem Auto auf einer Landstraße bei Stadtroda unterwegs, als ein 54-Jähriger mit seinem Wagen aus einer Firmenausfahrt auf die Straße fuhr. Dabei habe dieser das andere Auto übersehen und es sei zum Zusammenstoß gekommen.