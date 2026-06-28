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  6. Toter bei Verkehrsunfall im Saale-Holzland-Kreis

Schwerer Zusammenstoß Toter bei Verkehrsunfall im Saale-Holzland-Kreis

Ein folgenschwerer Autounfall bei Stadtroda kostet einen Mann das Leben. Was ist passiert?

Schwerer Zusammenstoß: Toter bei Verkehrsunfall im Saale-Holzland-Kreis
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Ein 57-jähriger Mann kam bei dem Zusammenstoß ums Leben, mehrere andere Unfallbeteiligte wurden teils schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Stadtroda (dpa/th) - Ein Mann ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Saale-Holzland-Kreis gestorben und mehrere andere Menschen sind dabei teils schwer verletzt worden. Ein 63 Jahre alter Mann war am Samstagmorgen laut Polizei mit seinem Auto auf einer Landstraße bei Stadtroda unterwegs, als ein 54-Jähriger mit seinem Wagen aus einer Firmenausfahrt auf die Straße fuhr. Dabei habe dieser das andere Auto übersehen und es sei zum Zusammenstoß gekommen. 

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Der 57 Jahre alte Beifahrer des 54-Jährigen wurde schwer verletzt und starb an der Unfallstelle. Schwer verletzt wurden auch der Fahrer und ein weiterer Mitfahrer in seinem Wagen. Der anderer Autofahrer sei leicht verletzt worden. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Unterstützt von einem Gutachter ermittelt die Polizei nun zum genauen Unfallhergang.